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Стали известны расклады букмекеров на то, кто получит MVP в грядущем сезоне

Известный инсайдер Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее — Twitter) выложил пост с раскладами букмекерской компании на то, кто выиграет MVP в грядущем сезоне.

Топ игроков по вероятности выигрыша MVP в следующем сезоне, согласно букмекерам

1. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

2. Лука Дончич («Даллас Маверикс»).

3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).

4. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).

5. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).

6. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

7. Кевин Дюрант («Финикс Санз»).

8. Девин Букер («Финикс Санз»).

9. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).

10. Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»).

11. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).

12. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).