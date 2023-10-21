Пабло Ласо прокомментировал поражение «Баварии» от «Барселоны» с разницей в 39 очков

Главный тренер немецкой «Баварии» Пабло Ласо прокомментировал поражение своих подопечных в матче четвёртого тура Евролиги с каталонской «Барселоной» (59:98).

«Я лучше проиграю один матч с разницей в 40 очков, чем 40 игр с разницей в одно очко. Вероятно, это был наш худший день с точки зрения усилий, настроя и концентрации, но Евролига только стартовала. Здесь нельзя расслабляться, потому что все стараются тебя обогнать. Сегодняшний день стал для нас большим уроком», — приводит слова Ласо Eurohoops.

Напомним, «Бавария» провела в Евролиге четыре матча. Команда из Мюнхена обыграла немецкую «Альбу» (80:68) и испанскую «Басконию» (76:68), но уступила «Панатинаикосу» (71:78) и «Барселоне» (59:98).

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.