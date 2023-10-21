Велимир Перасович: «Самара» — серьёзный соперник. УНИКС ждёт сложный матч

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями перед матчем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой».

«Самара» — очень серьезный соперник. Они показывают отличный баскетбол и занимают первое место в лиге по проценту реализации трёхочковых бросков — почти 50% попаданий. Практически каждый в составе самарцев способен забить из-за дуги. Нас ждёт сложный матч», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанского УНИКСа.

Отметим, что УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне в главной битве за титул команда из Казани одолела краснодарский «Локомотив-Кубань» со счётом 4-1.

В сезоне-2023/2024 УНИКС стартовал с трёх побед кряду. Матч между казанской командой и «Самарой» пройдёт 22 октября и начнётся в 17:00 мск.