Миленко Богичевич: матч с ЦСКА в Единой лиге ВТБ поможет «Автодору» с мотивацией

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич рассказал о подготовке команды к матчу с московским ЦСКА в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«В этот раз мы играем действительно против очень сильной команды. Я думаю, что этот матч может послужить для нас огромной мотивацией — бороться с хорошим соперником с громким именем и историей. Уверен, что наши ребята готовы показать хорошую энергию и качественную работу. Мы сделаем все возможное, чтобы провести отличную игру против сильного противника.

Сейчас команда чувствует себя хорошо. Конечно, морально нам непросто, после поражения на последних секундах в предыдущем матче команде нужно время восстановиться. Но также они осведомлены о своем сопернике. И думаю, что к субботе мы придем к совпадению эмоций и сосредоточенности, чтобы игра получилось хорошей», — приводит слова Богичевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.