Стивен Эй Смит: Энтони Дэвис станет суперзвездой? Иногда он пропадает без вести

Известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал бигмена «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвиса за нестабильную игру.

«Энтони Дэвис станет уже наконец суперзвездой? Он выходит на площадку в одной игре и делает 40 потерь, выходит в следующей игре и пропадает без вести. На протяжении всего плей-офф изо всех сил старался наблюдать за его матчами. Он был в форме, но при этом на него все еще приходили заявления о пропаже без вести. Он не должен так играть», – сказал Стивен Эй Смит в эфире NBA Today.

Напомним, Дэвис является чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Команда выиграла чемпионат в первом сезоне баскетболиста, когда он перешёл в клуб из Лос-Анджелеса в 2019 году.

Сезон-2023/2024 в НБА стартует 25 октября матчем «Лос-Анджелес Лейкерс» с действующими чемпионами лиги «Денвер Наггетс».