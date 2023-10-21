Никола Йокич: меня не волнует, что говорят люди, которые не забрасывали мяч в корзину

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич высказался насчёт критики в свой адрес по ходу разных отрезков карьеры в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Меня не волнует, что говорят люди, которые никогда не забрасывали с игры или набирали в среднем менее пяти очков. Потому что они никогда не выходили на площадку, никогда не чувствовали гул трибун и давления», – приводит слова Йокича Eurohoops.

Отметим, что Йокич в составе «Денвера» является действующим чемпионом НБА, при этом сербский центровой выиграл награду самому ценному игроку финала. 28-летний Никола также является двукратным самым ценным игроком НБА в 2021 и 2022 году.

Напомним, сезон-2023/2024 начнётся 25 октября матчем чемпионов лиги «Денвер Наггетс» с «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча между командами намечена на 02:30 мск.