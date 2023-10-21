Джефф Тиг – о Карле-Энтони Таунсе: он был Вембаньямой до того как Виктор попал в НБА

Участник Матча всех звёзд 2015 года и чемпион НБА 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг заявил, что центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс был Виктором Вембаньямой («Сан-Антонио Спёрс») до того, как француз попал в НБА.

«Не буду врать — Карл-Энтони Таунс, вероятно, один из самых хладнокровных парней, которых я когда-либо видел играющими в баскетбол. Когда я впервые встретился с ним в спортзале, то был в недоумении. И сказал: «Этот монстр может всё!». Он был Вембаньямой до того, как Виктор попал в НБА», – сказал Тиг в эфире подкаста Club 520.

Напомним, Таунс стал первым выбором на драфте 2015 года, а Вембаньяма был выбран «шпорами» под аналогичным пиком в 2023 году. Грядущий сезон-2023/2024 станет для французского центрового первым в НБА.