Джош Харт рассказал о словах Кармело Энтони в свой адрес, сказанных три года назад

Атакующий защитник «Нью-Йорк Никс» Джош Харт признался, что бывший форвард Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и 10-кратный участник Матча всех звёзд Кармело Энтони три года назад сказал ему, что он идеально подошёл бы «Нью-Йорку».

«Я даже не знаю, помнит ли Кармело [Энтони] тот разговор, но он однажды сказал мне: «Ты идеально подходишь «Нью-Йорку». И это было примерно три года назад. Я сразу для себя решил, что переход сюда будет в списке моих желаний», — приводит слова Харта Haute Living.

Отметим, что минувшим летом 28-летний Харт и «Нью-Йорк» заключили продление контракта на четыре года и общую сумму $ 80,92 млн. Защитник выступает за нью-йоркскую команду с февраля 2022 года. Харт был выбран на драфте НБА 2017 года под общим 30-м номером «Ютой Джаз», а затем обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс».

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