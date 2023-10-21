«Остаётся только смеяться». Монти Уильямс — о 34-м месте Ирвинга в топе лучших игроков

Главный тренер «Финикс Санз» Монти Уильямс отреагировал на 34-е место разыгрывающего «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга в рейтинге лучших баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на данный момент по версии ESPN.

«Мне остаётся только смеяться над этим. В этом сезоне он пойдёт на растерзание некоторых людей, чтобы доказать их неправоту», — приводит слова Уильямса обозреватель Dallas Morning News Брэд Таунсенд.

Отметим, что среди игроков, которых ESPN поставил выше Ирвинга, есть баскетболисты с гораздо меньшими заслугами: Микал Бриджес («Бруклин Нетс»), Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»), Паоло Банкеро («Орландо Мэджик») и прочие.

Ранее Кайри Ирвинг признался, что готов проходить через различные трудности, чтобы привести «Даллас» к высоким целям.