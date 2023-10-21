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Андрей Кириленко назвал самого перспективного российского баскетболиста

Андрей Кириленко назвал самого перспективного российского баскетболиста
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Андрей Кириленко высказался о подрастающем поколении отечественных спортсменов, а также назвал самого перспективного юниора.

«Когда ждать нового Андрея Кириленко? Надеюсь, что это будет не Андрей Кириленко, а кто-то с собственным лицом! На самом деле у нас растёт очень талантливое поколение. Если говорить о перспективе, то, наверное, выделяется Егор Дёмин. Может, и к лучшему, что он сейчас получает международный опыт выступлений, находясь в системе мадридского «Реала».

Есть ребята из университетов и целая плеяда спортсменов из «Локомотива». Нынешний сезон у них пока не задался, но, надеюсь, они преодолеют полосу неудач. У нас достаточно ребят, которые хорошо играют в баскетбол. Доверие и игровое время — вот что нужно, чтобы у них получалось лучше», — приводит слова Кириленко RT на русском.

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