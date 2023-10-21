Брат Янниса Адетокунбо совершил обидный промах во время предсезонного матча
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Таннасис Адетокунбо принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором «Милуоки» одержал победу со счётом 124:116.
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Лиллард - 19, Боучэмп - 18, Лопес - 11, Бисли - 9, Грин - 9, Краудер - 8, Адетокунбо - 6, Миддлтон - 5, Вашингтон Мл. - 5, Пэйн - 2, Коннотон - 2, Лопес - 2, Джексон - 2, Ливингстон, Портис, Болден, Уиггинтон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 24, Уильямс - 15, Альдама - 13, Смарт - 11, Родди - 9, Тиллман - 8, Кеннард - 8, Лофтон Мл. - 7, Джексон - 7, Ларэвиа - 6, Уильямс Мл. - 6, Гильярд - 2, Харрисон, Адамс, Морант, Johnson, Кларк, Роуз, Arms, Джексон, Кончар
Во время матча Таннасис Адетокунбо, который является братом Янниса Адетокунбо, стал автором курьёзного момента, промахнувшись практически с самой выгодной позиции под кольцом.
Отметим, что в игре с «Мемфисом» Таннасис провёл на площадке в общей сложности 14 минут. На счету форварда шесть набранных очков (2 из 6 с игры, 2 из 2 — штрафные), один подбор и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» игрока — «+14».
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