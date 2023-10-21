Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Брат Янниса Адетокунбо совершил обидный промах во время предсезонного матча

Брат Янниса Адетокунбо совершил обидный промах во время предсезонного матча
Комментарии

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Таннасис Адетокунбо принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором «Милуоки» одержал победу со счётом 124:116.

Предсезонка НБА. Календарь
Предсезонка НБА. Турнирная таблица
НБА - предсезонные матчи
21 октября 2023, суббота. 03:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
124 : 116
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 26, Лиллард - 19, Боучэмп - 18, Лопес - 11, Бисли - 9, Грин - 9, Краудер - 8, Адетокунбо - 6, Миддлтон - 5, Вашингтон Мл. - 5, Пэйн - 2, Коннотон - 2, Лопес - 2, Джексон - 2, Ливингстон, Портис, Болден, Уиггинтон
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 24, Уильямс - 15, Альдама - 13, Смарт - 11, Родди - 9, Тиллман - 8, Кеннард - 8, Лофтон Мл. - 7, Джексон - 7, Ларэвиа - 6, Уильямс Мл. - 6, Гильярд - 2, Харрисон, Адамс, Морант, Johnson, Кларк, Роуз, Arms, Джексон, Кончар

Во время матча Таннасис Адетокунбо, который является братом Янниса Адетокунбо, стал автором курьёзного момента, промахнувшись практически с самой выгодной позиции под кольцом.

Отметим, что в игре с «Мемфисом» Таннасис провёл на площадке в общей сложности 14 минут. На счету форварда шесть набранных очков (2 из 6 с игры, 2 из 2 — штрафные), один подбор и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» игрока — «+14».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android