Брат Янниса Адетокунбо совершил обидный промах во время предсезонного матча

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Таннасис Адетокунбо принял участие в матче в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором «Милуоки» одержал победу со счётом 124:116.

Во время матча Таннасис Адетокунбо, который является братом Янниса Адетокунбо, стал автором курьёзного момента, промахнувшись практически с самой выгодной позиции под кольцом.

Отметим, что в игре с «Мемфисом» Таннасис провёл на площадке в общей сложности 14 минут. На счету форварда шесть набранных очков (2 из 6 с игры, 2 из 2 — штрафные), один подбор и столько же результативных передач. Показатель «плюс-минус» игрока — «+14».