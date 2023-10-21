ЦСКА обыграл «Автодор» в рамках Единой лиги ВТБ

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Автодором» и московским ЦСКА в сезоне-2023/2024. Победу со счётом 85:73 (23:25, 27:9, 21:12, 14:27) одержали армейцы.

Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал американский разыгрывающий Кайл Виньялес, набравший 21 очко. В составе победителей отличился российский форвард Самсон Руженцев, на его счету 14 очков.

В своём следующем матче, который состоится в среду, 25 октября, ЦСКА примет «Минск» из Беларуси, начало игры – в 20:00 по московскому времени. «Автодор» 25 октября сыграет с казахстанской «Астаной», начало матча – в 17:00 по московскому времени.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС.