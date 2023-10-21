ЦСКА обыграл «Автодор» в рамках Единой лиги ВТБ
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В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным «Автодором» и московским ЦСКА в сезоне-2023/2024. Победу со счётом 85:73 (23:25, 27:9, 21:12, 14:27) одержали армейцы.
Самым результативным игроком в составе «Автодора» стал американский разыгрывающий Кайл Виньялес, набравший 21 очко. В составе победителей отличился российский форвард Самсон Руженцев, на его счету 14 очков.
Единая лига ВТБ . 1-й этап
21 октября 2023, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
73 : 85
ЦСКА
Москва, Россия
Автодор: Виньялес - 21, Беслач - 12, Хэммондс - 12, Пранаускис - 7, Торнвелл - 6, Пушица - 5, Фёдоров - 5, Мавра - 3, Халдеев - 2, Наумов, Петенев, Цыбиков
ЦСКА: Руженцев - 14, Тримбл - 12, Михайловский - 9, Уэйр - 9, Джекири - 9, Жан-Шарль - 9, Карданахишвили - 8, Астапкович - 7, М'Бай - 6, Антонов - 2, Захаров
В своём следующем матче, который состоится в среду, 25 октября, ЦСКА примет «Минск» из Беларуси, начало игры – в 20:00 по московскому времени. «Автодор» 25 октября сыграет с казахстанской «Астаной», начало матча – в 17:00 по московскому времени.
Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС.
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