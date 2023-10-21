Райкович высказался о победе ЦСКА над «Автодором», отметив игру Михайловского

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал выступление команды в матче Единой лиги ВТБ с «Автодором» 85:73 (23:25, 27:9, 21:12, 14:27), который состоялся сегодня, 21 октября, в Саратове.

В частности, Райкович отметил игру российского защитника Никиты Михайловского, в прошлом выступавшего за «Автодор».

«Прежде всего хочу сказать, что очень доволен тем, как большинство наших игроков показали себя. Особенно рад за Никиту Михайловского, который играл раньше за «Автодор». Он сегодня проявил себя и показал свой лучший матч в составе ЦСКА перед болельщиками, которые его хорошо знают. Безусловно, доволен и тем, как молодые игроки, такие как Руженцев и Карданахишвили, играли сегодня», — приводит слова Райковича пресс-служба Единой лиги ВТБ.