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Попович объяснил, почему его «больше не волнует» шумиха вокруг Вембаньямы

Попович объяснил, почему его «больше не волнует» шумиха вокруг Вембаньямы
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Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о проблеме повышенного внимания к новичку команды и первому номеру драфта 2023 года, французу Виктору Вембаньяме.

«Он знает, как с этим справляться, поэтому меня это больше не волнует», — сказал Попович во время общения с журналистами.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Француз принял решение пропустить чемпионат мира 2023 года, который прошёл в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, чтобы подготовиться к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее в интервью Попович объяснил, чем Вембаньяма похож на Леброна Джеймса.

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