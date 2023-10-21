Попович объяснил, почему его «больше не волнует» шумиха вокруг Вембаньямы

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался о проблеме повышенного внимания к новичку команды и первому номеру драфта 2023 года, французу Виктору Вембаньяме.

«Он знает, как с этим справляться, поэтому меня это больше не волнует», — сказал Попович во время общения с журналистами.

Напомним, Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под общим первым номером на минувшем драфте. Француз принял решение пропустить чемпионат мира 2023 года, который прошёл в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, чтобы подготовиться к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранее в интервью Попович объяснил, чем Вембаньяма похож на Леброна Джеймса.