Вембаньяма: «Сан-Антонио» снова станет чемпионом НБА

Игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», звёздный француз Виктор Вембаньяма считает, что его команда способна бороться за чемпионство в престижнейшей лиге мира.

«Все хотят стать чемпионами, но некоторые хотят больше других. У меня нет сомнений, «Спёрс» знают, как это делать. Они делали это в прошлом и сделают ещё раз. Я же просто хочу, чтобы это произошло как можно скорее. Но это произойдёт, когда-нибудь произойдёт, я уверен. Я только не знаю, когда», — сказал Вембаньяма в эфире Good Morning America.

Напомним, Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.