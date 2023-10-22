«Это неогранённый бриллиант». Кайри Ирвинг высказался о Вембаньяме

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» американец Кайри Ирвинг высказался о новичке «Сан-Антонио Спёрс» и первом номере драфта 2023 года французе Викторе Вембаньяме.

«Заслуженный первый номер [драфта]. Было невероятно увидеть некоторые из его хайлайтов. У Поповича есть неогранённый бриллиант, думаю, что всё руководство «Спёрс» это понимает», — сказал Ирвинг на пресс-конференции.

Напомним, Вембаньяма перебрался в НБА из французского клуба «Метрополитан 92», за который он в прошлом сезоне провёл 44 игры во всех турнирах. Баскетболист набирал 20,6 очка, собирал 10,1 подбора и отдавал 2,8 передачи в среднем за матч.

Ранее в интервью Вембаньяма заявил, что «Сан-Антонио» станет чемпионом НБА.