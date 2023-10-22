«Денвер» продлит контракт с 22-м номером драфта 2020 года

Тяжёлый форвард Зеке Ннаджи и «Денвер Наггетс» достигли соглашения по поводу продления контракта на четыре года и общую сумму $ 32 млн. Об этом сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Зеке Ннаджи — 22-й номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2020 года. В дебютном сезоне форвард принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 3,2 очка, 1,5 подбора и 0,2 передачи.

В минувшем розыгрыше плей-офф, в котором «Денвер» стал чемпионом НБА, Ннаджи принял участие лишь в пяти встречах, набирая в среднем одно очко, 0,4 подбора и 0,2 перехвата при общем проценте реализации бросков с игры 50, трёхочковых — 33,3.

Стартовая пятёрка «Денвера» разыграла комбинацию: