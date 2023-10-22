Леброн Джеймс оценил исторический статус Энтони Дэвиса в «Лейкерс»

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс выразил мнение, что одноклубник в лице тяжёлого форварда Энтони Дэвис является одним из величайших игроков в истории лос-анжелесского коллектива.

«Энтони Дэвис просто великолепен. Он — это всё, чего может желать эта франшиза. И даже больше. Он, конечно, один из величайших игроков в истории «Лейкерс», — заявил Джеймс во время интервью.

В минувшем сезоне Дэвис набирал в среднем 25,9 очка, делал 12,5 подбора и два блок-шота. Тем не менее игроку удалось сыграть лишь в 56 играх. Его снова беспокоили травмы — из-за травмы ноги он пропустил 20 игр подряд в определённый отрезок сезона. Прошлым летом Энтони продлил свой контракт до 2028 года.

Энтони Дэвис провёл боксёрский спарринг: