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Вембаньяма — лидер в трёх статистических категориях среди новичков по итогам предсезонки

Вембаньяма — лидер в трёх статистических категориях среди новичков по итогам предсезонки
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Завершились матчи в рамках предсезонной подготовки Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в которых центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в четырёх играх.

Примечательно, что Вембаньяма стал лучшим среди новичков по среднему количеству набранных очков (19,3), оформленных блок-шотов (2,8) и удачных попаданий с игры (7,3).

19-летний Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Француз принял решение пропустить чемпионат мира, который прошёл в Индонезии и на Филиппинах с 25 августа по 10 сентября, чтобы лучше подготовиться к дебюту в Национальной баскетбольной ассоциации.

Вембаньяма проводит индивидуальную тренировку в тренажёрном зале:

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