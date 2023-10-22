Пол Пирс: Виктор Вембаньяма входит в топ-5 самых умелых баскетболистов НБА

Чемпион НБА 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс назвал центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму одним из самых умелых игроков Национальной баскетбольной ассоциации на данный момент.

«Он [Вембаньяма] выглядит как нечто среднее между Яннисом [Адетокунбо] и Кевином Дюрантом… Прямо сейчас, на сегодняшний день, Вембаньяма входит в пятёрку самых умелых игроков НБА. Я заявляю об этом прямо сейчас», — сказал Пол Пирс в подкасте SHOWTIME Basketball.

Напомним, 19-летний Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под общим первым номером на минувшем драфте. Ранее игрок выступал в чемпионате Франции, где стал по итогам прошлого сезона самым ценным игроком чемпионата, лучшим молодым игроком, а также лучшим атакующим, лучшим защищающимся и лучшим блокирующим.