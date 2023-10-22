Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

MVP НБА Джоэл Эмбиид поделился мнением об изоляциях в баскетболе

MVP НБА Джоэл Эмбиид поделился мнением об изоляциях в баскетболе
Джоэл Эмбиид
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который в прошлом сезоне стал самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), рассказал, что думает об изоляциях.

«Мне никогда не нравилось быть просто игроком изоляций. Не думаю, что это правильный способ играть в баскетбол. К тому же это не то, каким образом нужно побеждать в этой лиге. Ты должен играть серьёзно. И ты должен быть готов принять мяч в любой момент», — приводит слова Эмбиида Philadelphia Inquirer.

Напомним, в минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.

Эмбиид — в пятёрке:
От $ 46 млн и выше! Кто больше всех заработает в предстоящем сезоне НБА
Истории
От $ 46 млн и выше! Кто больше всех заработает в предстоящем сезоне НБА

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android