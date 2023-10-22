MVP НБА Джоэл Эмбиид поделился мнением об изоляциях в баскетболе

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, который в прошлом сезоне стал самым ценным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), рассказал, что думает об изоляциях.

«Мне никогда не нравилось быть просто игроком изоляций. Не думаю, что это правильный способ играть в баскетбол. К тому же это не то, каким образом нужно побеждать в этой лиге. Ты должен играть серьёзно. И ты должен быть готов принять мяч в любой момент», — приводит слова Эмбиида Philadelphia Inquirer.

Напомним, в минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации Эмбиид принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.

Ребёнок расплакался от счастья после подарка от Джоэла Эмбиида: