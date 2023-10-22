Кевин Дюрант — об игре против Леброна Джеймса в НБА: для меня это честь

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант поделился мнением по поводу того, что для него значит выступать на одном паркете с лидером «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом.

«Всегда круто выступать на паркете с одним из лучших, кто когда-либо играл в баскетбол, который точно находится в пятёрке лучших. Это позволяет каждому на арене проявить себя наилучшим образом: болельщикам, работникам, игрокам, тренерам. Так что это всегда большая честь.

Это честь. Я знаю, что мы оба достигли многого. Возможно, его карьера близится к концу, но всегда приятно насладиться совместными моментами на паркете», — приводит слова Дюранта Arizona Republic.

Отметим, что 20 октября «Финикс» на выезде обыграл «Лейкерс» со счётом 123:100.

Кевин Дюрант и Кармело Энтони на баскетбольном фестивале Nike: