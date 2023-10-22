Кевин Гарнетт заявил, что «Сан-Антонио» с Виктором Вембаньямой должен выходить в плей-офф

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Кевин Гарнетт высказался на счёт перспектив «Сан-Антонио Спёрс» в предстоящем сезоне после того как команду пополнил первый номер драфта 2023 года француз Виктор Вембаньяма.

«Спёрс» обязаны проходить в плей-офф в этом сезоне. Мне хватило трёх минут в игре с участием Вембаньямы с «Оклахомой-Сити Тандер», чтобы это понять», – сказал Гарнетт в подкасте SHOWTIME Basketball.

Напомним, 19-летний Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» на минувшем драфте под общим первым номером. Ранее игрок выступал в чемпионате Франции, став по итогам прошлого сезона самым ценным игроком чемпионата, лучшим молодым игроком, а также лучшим атакующим, лучшим защищающимся и лучшим блокирующим.