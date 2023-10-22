«Енисей» обыграл «Пари Нижний Новгород» и добился четвёртой победы кряду в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 22 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались красноярский «Енисей» и нижегородский «Пари Нижний Новгород». Игра состоялась на стадионе «Арена-Север» в Красноярске. Матч обслуживала бригада российских арбитров во главе с Сергеем Беляковым. Встреча завершилась победой «Енисея» со счётом 88:83.

Гости из Нижнего Новгорода лучше проявили себя в начале матча, переиграв соперника с небольшим преимуществом – 20:18. Команды продолжили активно действовать на обеих сторонах площадки, но при этом во второй 10-минутке немного сильнее оказался «Пари НН» – 22:21. Итоговый результат половины – 42:39 в пользу нижегородцев.

Однако «Енисей» после перерыва задал такой темп, с которым соперник не справился. Хозяева одержали уверенную победу в третьей четверти со счётом 25:15. «Нижний Новгород» выиграл заключительную четверть – 26:24, но всё равно уступил по итогам встречи.