1-й номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма высказался о награде «Новичка года» в НБА

Первый номер драфта 2023 года и центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался по поводу награды Новичка года в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это не моя главная цель. Я знаю, что это произойдет. Но, думаю, это не то, о чем мне стоит беспокоиться. Это, естественно, произойдет, если я буду выкладываться на площадке на 100% и жертвовать собой ради своих товарищей по команде», – приводит слова Вембаньямы Basketball On в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, предстоящий сезон-2023/2024 станет для 19-летнего Вембаньямы первым в НБА. Большинство аналитиков и экспертов в лиге считают, что французский центровой является одним из самых перспективных баскетболистов, которые приходили в ассоциацию за последнее время.