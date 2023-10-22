Колдуэлл-Поуп высказался о серии «Денвера» с «Лейкерс» в прошлом плей-офф НБА

Атакующий защитник действующего чемпиона НБА «Денвер Наггетс» Кентавиус Колдуэлл-Поуп рассказал о противостоянии с «Лос-Анджелес Лейкерс» в прошлом плей-офф.

«Когда дело дошло до игры в финале Западной конференции, мы показали, что готовы. Просто собрались с духом и приняли возможность сыграть с ними [с «Лейкерс»]. Они продолжают оставаться моими братьями, и они это знают. Но «Денверу» пришлось надрать им задницу. Ничего личного», – приводит слова Колдуэлл-Поупа Clutch Points.

Напомним, «Денвер» в финале Западной конференции обыграл «Лейкерс» со счётом 4-0. При этом, несмотря на счёт, поединки оказались довольно близкими. Впоследствии «Наггетс» выиграли первое в истории команды чемпионство в НБА, обыграв в финале «Майами Хит» со счётом 4-1.