Джерри Уэст высказался по поводу статуи в честь Коби Брайанта

Легендарные баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Джерри Уэст высказал своё мнение о том, как должна выглядеть статуя в честь Коби Брайанта.

«По мне, в этой статуе должны в первую очередь выделяться его глаза.

Каждый, кто является болельщиком «Лейкерс» и оглядывается на его баскетбольную карьеру, знает, что это было ожидаемо. Вы знали, что рано или поздно это произойдёт. Это невероятная дань уважения одному из наших легендарных игроков, выступавших в НБА. Я, конечно, хотел бы, чтобы это произошло в гораздо более счастливый момент, чтобы он мог быть рядом и насладиться этим.

Думаю, я не раз говорил вам, что его жизнь вне баскетбольной площадки для меня будет такой же великой, как и его игра», — приводит слова Уэста Sportskeeda.

Напомним, Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. Брайант разбился вместе со своей дочерью в результате крушения вертолёта в январе 2020 года.