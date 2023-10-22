«Самара» нанесла УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ
Поделиться
Сегодня, 22 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и казанский УНИКС. Игра проходила во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Андреем Шарапой. Встреча завершилась победой «Самары» со счётом 104:93.
Самым результативным игроком встречи стал Джавонта Хоукинс, записавший в свой актив 21 очко. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Луи Лабери — 18 очков.
Это поражение стало первым для подопечных Велимира Перасовича в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Таким образом, команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Самара» занимает четвёртое место (4 победы, 2 поражения).
Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
104 : 93
УНИКС
Казань, Россия
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Умрихин, Роберсон
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев, Грин
Комментарии
- 22 октября 2023
-
18:53
-
18:46
-
17:58
-
17:26
-
16:41
-
15:59
-
15:38
-
15:08
-
14:46
-
14:15
-
13:46
-
13:20
-
12:32
-
12:16
-
11:36
-
11:02
-
10:36
-
09:45
-
09:12
-
09:05
-
08:41
-
07:13
-
06:07
-
05:27
-
04:36
-
03:03
-
02:37
-
01:31
-
01:17
- 21 октября 2023
-
21:57
-
20:45
-
19:58
-
18:55
-
18:51
-
18:46
Партнерский контент