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«Самара» нанесла УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ

«Самара» нанесла УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ
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Сегодня, 22 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и казанский УНИКС. Игра проходила во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Андреем Шарапой. Встреча завершилась победой «Самары» со счётом 104:93.

Самым результативным игроком встречи стал Джавонта Хоукинс, записавший в свой актив 21 очко. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Луи Лабери — 18 очков.

Это поражение стало первым для подопечных Велимира Перасовича в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Таким образом, команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Самара» занимает четвёртое место (4 победы, 2 поражения).

Единая лига ВТБ . 1-й этап
22 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Самара
Самара, Россия
Окончен
104 : 93
УНИКС
Казань, Россия
Самара: Зверев, Ребич, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Умрихин, Роберсон
УНИКС: Димитриевич, Рейнольдс, Д. Кулагин, Лабери, Зайцев, Тихоненко, Бако, Стуленков, Колесников, Одиноков, Лазарев, Грин
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