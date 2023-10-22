«Самара» нанесла УНИКСу первое поражение в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 22 октября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались «Самара» и казанский УНИКС. Игра проходила во Дворце спорта имени В.С. Высоцкого в Самаре. Игру обслуживала бригада российских арбитров во главе с Андреем Шарапой. Встреча завершилась победой «Самары» со счётом 104:93.

Самым результативным игроком встречи стал Джавонта Хоукинс, записавший в свой актив 21 очко. В составе гостей наилучшую результативность продемонстрировал Луи Лабери — 18 очков.

Это поражение стало первым для подопечных Велимира Перасовича в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Таким образом, команда опустилась на третью строчку в турнирной таблице чемпионата. «Самара» занимает четвёртое место (4 победы, 2 поражения).