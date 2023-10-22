Паскуаль высказался по поводу поражения в матче с «Локо»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался по поводу поражения в матче Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (67:69).

«Поздравляю «Локо» с победой. Это была игра, в которой обе команды имели шансы на победу.

Но мы совершили в итоге чуть больше ошибок, чем соперник. Поначалу мы лидировали и контролировали ход матча, но во второй четверти позволили игрокам «Локо» выравнять ситуацию.

Эртель? Мы должны уметь обходиться теми игроками, которые есть в нашем распоряжении. Кстати, наш капитан Андрей Зубков тоже сегодня играл с травмой», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Ранее главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич дал комментарий по поводу победы своей команды.