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Стивен Адамс пропустит сезон НБА

Стивен Адамс пропустит сезон НБА
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Центровой «Мемфис Гриззлиз» Стивен Адамс пропустит новый сезон НБА. Сегодня баскетболист перенёс операцию на колене.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Адамс принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата, набирая 8,6 очка, 11,5 подбора и 2,3 результативной передачи в среднем за игру. Стоит отметить, что за весь сезон Адамс совершил лишь один бросок из-за дуги и не реализовал его.

Адамс выступает в НБА с 2013 года. За это время он успел сменить три команды — «Оклахома-Сити Тандер», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Мемфис Гриззлиз». В составе «Мемфиса» Стивен выступает с лета 2021 года.

В 2014 году Адамс вошёл во вторую символическую сборную новичков сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

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