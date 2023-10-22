Главный тренер «Енисея» отреагировал на победу в матче с «Пари НН»

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался по поводу победы в матче с «Пари Нижний Новгород» — 88:83.

«Это была очень сложная игра против сильной команды, у которой хороший тренер, давно с ними работает, отлично выстроена система, в команде опытные игроки, отличная оборона, поэтому играть против них было очень сложно.

В первой четверти у нас не получалась игра в атаке. Особенно в первые пять минут, но затем мы нашли себя, подтянулись по счёту. А во второй половине, на мой взгляд, мы контролировали игру. Вышли вперёд и сумели в конце одержать победу.

Я очень рад, что болельщики нас сегодня поддерживали и мы смогли им отплатить результатом на площадке. Рад, что мы можем дарить позитивные эмоции нашим болельщикам. Однако я не могу сказать, что это была наша лучшая игра. Нам есть ещё куда развиваться, но нельзя быть недовольным, когда выигрываешь, поэтому сегодня очень доволен победой», — приводит слова Арсича пресс-служба Единой лиги ВТБ.