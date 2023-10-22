Пол Джордж: для меня очень многое значит то, что меня считают примером для подражания

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что для него значит то, что многие считают его примером для подражания.

«То, что некоторые из лучших талантов считают меня своим примером для подражания, очень много для меня значит. Это значит, что я играю правильно, и значит, что мне можно доверять… Я ценю это. Очень приятно это слышать. Я просто хочу продолжать двигаться в том же направлении, что и раньше», — приводит слова Джорджа Clutch Points.

Отметим, что действующий контракт 33-летнего Джорджа рассчитан до конца сезона-2024/2025. У форварда предусмотрена опция продления игрока на этот сезон. В случае принятия решения остаться в «Клипперс» игрок заработает $ 48,78 млн.

Пол Джордж — восьмикратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), четыре раза входивший в сборные лучших игроков по игре в защите. По итогам сезона-2018/2019 Джордж стал лидером по перехватам.