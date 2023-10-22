«Я всегда хотел играть именно так». Эмбиид — об игре под руководством Ника Нёрса

Лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид высказался по поводу игры под руководством Ника Нёрса.

«Думаю, я всегда хотел играть именно так. Мне никогда не нравилось играть изоляцию. Я не думаю, что это правильный способ игры, и я не думаю, что это правильный способ побеждать. Мне нравится новая система, которую строит Нёрс», — приводит слова Эмбиида The Cold Wire.

Джоэл Эмбиид является действующим MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В минувшем плей-офф команда центрового уступила в полуфинале Восточной конференции «Бостону» Джейсона Тейтума в семи встречах (3-4). Эмбиид в минувшем розыгрыше плей-офф НБА принял участие в девяти матчах, набирая в среднем 23,7 очка, делая 9,8 подбора и 2,8 блок-шота при 43,1% реализации бросков с игры, 17,9% — трёхочковых.