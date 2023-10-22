Дени Авдия продлил контракт с «Вашингтоном»

Израильский лёгкий форвард «Вашингтон Уизардс» Дени Авдия продлил контракт с командой. Об этом сообщает ESPN.

Новое соглашение рассчитано на четыре года. По нему Авдия заработает $ 55 млн.

Нынешний контракт Авдии рассчитан до конца сезона-2023/2024, за который он заработае т$ 6,3 млн.

Авдия выступает за «Уизардс» с 2020 года. В прошлом сезоне форвард провёл 76 матчей, набирая в среднем 9,2 очка, 6,4 подбора и 2,8 передачи.