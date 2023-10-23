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Заслужил ли своей карьерой Андре Игуодала попадание в Зал славы баскетбола?

Заслужил ли своей карьерой Андре Игуодала попадание в Зал славы баскетбола?
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На днях именитый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала официально и окончательно объявил о завершении своей карьеры в профессиональном спорте. Резюме Игуодалы довольно уникальное и всегда вызывало обсуждения — заслуживает ли Андре попадания в Зал славы баскетбола? Хотим знать ваше мнение.

На первый взгляд кажется, что это довольно очевидно, ведь он является четырёхкратным чемпионом НБА, выигрывал статуэтку MVP финала 2015 года. Тем не менее большую часть своей карьеры игрок исполнял не звёздные роли в командах, а был, скорее, ближе к ролевому игроку.

Игуодала был лишь на одном Матче всех звёзд — в 2012 году, когда ещё выступал за «Филадельфию Сиксерс». Игрок не попадал ни разу в символические пятёрки по итогам сезона, а в защитные попадал только дважды.

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