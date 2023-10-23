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Гилберт Аренас объяснил, почему «Клипперс» должны выменять Джеймса Хардена у «Филадельфии»

Гилберт Аренас объяснил, почему «Клипперс» должны выменять Джеймса Хардена у «Филадельфии»
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выразил мнение, что руководству «Лос-Анджелес Клипперс» следует рассмотреть вариант с приобретением разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Джеймса Хардена.

«Допустим, я и есть «Клипперс» — у меня есть две звезды, которые обычно пропускают много игр. Отсюда получается, что команда набирает мало очков. Если у меня появится запасной чувак, который и будет набирать очки, то чего я теряю?» — заявил Аренас во время своего подкаста.

Отметим, что 34-летний Харден настаивал на обмене в другую команду и не появился на медиадне «Филадельфии». У игрока испорчены отношения с руководством «Сиксерс». Однако затем он всё же прибыл в расположение команды на некоторое время и снова пропал. Разыгрывающему грозят штрафы за пропуски тренировок и матчей в рамках предсезонной подготовки НБА.

Ситуация с Харденом:
«Ему есть чем заняться». Харден снова устроил забастовку, уехал в Хьюстон и не тренируется
«Ему есть чем заняться». Харден снова устроил забастовку, уехал в Хьюстон и не тренируется

Сын Гилберта Аренаса исполняет броски сверху:

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