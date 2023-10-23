Мэнн — единственный игрок в истории НБА, одержавший 5 побед против Леброна без поражений

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Теренс Мэнн за свою профессиональную карьеру принял участие в восьми матчах против лёгкого форварда, лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Примечательно, что во всех встречах команда Мэнна одержала победу. Как отмечает портал Statmuse, Мэнн является единственным игроком в истории НБА, одержавшим против Леброна как минимум пять побед, не потерпев ни одного поражения.

Действующий контракт 27-летнего баскетболист рассчитан до конца сезона-2024/2025, за который он заработает $ 11,42 млн. В сезоне-2023/2024 защитнику полагается $ 10,57 млн. Летом 2025 года игрок станет неограниченно свободным агентом.

В минувшем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Мэнн принял участие в пяти матчах, набирая в среднем 10,6 очка, делая 3,2 подбора и 2,2 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 57,6, трёхочковых — 47,4.

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