Кевин Дюрант отреагировал на предстоящий матч с «Голден Стэйт» в качестве игрока «Финикса»

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о своём периоде в «Голден Стэйт Уорриорз», за который баскетболист выступал на протяжении трёх сезонов — с 2016 по 2019 год.

«В «Уорриорз» у меня было несколько невероятных моментов. Мы создали связь, о которой не обязательно говорить. Чувствую, что ребята поддерживали меня ещё задолго до того, как к ним перешёл», — заявил Дюрант в интервью с клубным обозревателем Тревором Бутом.

Отметим, что в среду, 25 октября, «Голден Стэйт» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Начало встречи назначено на 5:00 мск. В составе «Уорриорз» Дюрант стал двукратным чемпионом НБА.

Кевин Дюрант и Кармело Энтони на баскетбольном фестивале Nike: