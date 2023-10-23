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Кевин Дюрант отреагировал на предстоящий матч с «Голден Стэйт» в качестве игрока «Финикса»

Кевин Дюрант отреагировал на предстоящий матч с «Голден Стэйт» в качестве игрока «Финикса»
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о своём периоде в «Голден Стэйт Уорриорз», за который баскетболист выступал на протяжении трёх сезонов — с 2016 по 2019 год.

«В «Уорриорз» у меня было несколько невероятных моментов. Мы создали связь, о которой не обязательно говорить. Чувствую, что ребята поддерживали меня ещё задолго до того, как к ним перешёл», — заявил Дюрант в интервью с клубным обозревателем Тревором Бутом.

Отметим, что в среду, 25 октября, «Голден Стэйт» примет «Финикс» в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Начало встречи назначено на 5:00 мск. В составе «Уорриорз» Дюрант стал двукратным чемпионом НБА.

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