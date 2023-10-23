Тим Хардуэй-младший назвал главный баскетбольный клуб в США

Лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Тим Хардуэй-младший выразил мнение, что «Бостон Селтикс» является главным баскетбольным клубом в Соединённых Штатах Америки (США). Хардуэй-младший также упомянул «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Главная баскетбольная команда Америки — это не «Уорриорз». Я думаю, это, скорее всего, «Селтикс». Они побеждают с самого начала. Для меня это либо «Лейкерс», либо «Селтикс», но я бы отдал предпочтение вторым», — заявил Хардуэй-младший во время подкаста Tidal League.

Отметим, что «Бостон» и «Лейкерс» за всё время существования Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по 17 раз становились чемпионами. Далее следует «Голден Стэйт», на счету которого семь титулов. Идущий далее «Чикаго Буллз» имеет в своём активе шесть чемпионств.

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