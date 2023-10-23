Шакил О'Нил назвал игрока, который заслуживает оказаться в Зале славы баскетбола

Легендарный баскетболист Шакил О'Нил высказался в поддержку введения своего бывшего товарища по команде Роберта Орри в Зал славы баскетбола. Он отреагировал на сообщение, которое увидел в социальных сетях.

«Мой ответ — да, он однозначно должен быть введён в Зал славы», — написал О'Нил.

Орри выиграл семь титулов в составе трёх разных команд. Ранее он говорил, что не стал бы обменивать эти чемпионства на то, чтобы попасть в Зал славы:

«У меня семь титулов, а Зал славы ничего тебе не даёт. В Зале славы есть даже люди, о которых я даже никогда не слышал, и мне плевать на Зал славы, даже если я считаю, что должен быть в нём. Но меня это не волнует. В конце концов, это командный вид спорта. Я сделал то, что многие игроки никогда бы не сделали».

Шакил О'Нил зажёг на музыкальном фестивале в Сан-Франциско: