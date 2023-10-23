Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин поддержал отца Джа Моранта после статьи ESPN

Дрэймонд Грин поддержал отца Джа Моранта после статьи ESPN
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на статью ESPN, в которой рассказывается об отце разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, Ти.

«О нет… давайте не будем вычёркивать ещё одного чернокожего отца из жизни их ребёнка», — написал Грин в социальных сетях.

Ранее была опубликована статья, в которой говорилось:

«Ти переехал в Мемфис через неделю после того, как его сына задрафтовали, и наслаждался тем, как его сын стал суперзвездой, устраивая VIP-мероприятия и вечеринки в ночных клубах.

Ти также столкнулся с бывшим игроком НФЛ Шенноном Шарпом во время игры в Лос-Анджелесе 20 января 2023 г., а во время домашней игры «Гриззлиз» 29 января он спорил с игроками «Пэйсерс». По словам источников в команде, присутствие Ти и череда инцидентов вызвали недовольство некоторых членов организации «Гриззлих».

Ти был главной движущей силой всего этого. Он никогда не попадал в НБА, но это был его шанс жить так, как будто он суперзвезда НБА. Это было проблемой с самого начала».

Уроки истории:
Лучшая команда в истории, проигравшая Леброну. Где сейчас игроки непобедимых «Уорриорз»?
Лучшая команда в истории, проигравшая Леброну. Где сейчас игроки непобедимых «Уорриорз»?

Джа Морант играет в баскетбол с детьми:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android