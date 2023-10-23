Дрэймонд Грин поддержал отца Джа Моранта после статьи ESPN

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на статью ESPN, в которой рассказывается об отце разыгрывающего «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта, Ти.

«О нет… давайте не будем вычёркивать ещё одного чернокожего отца из жизни их ребёнка», — написал Грин в социальных сетях.

Ранее была опубликована статья, в которой говорилось:

«Ти переехал в Мемфис через неделю после того, как его сына задрафтовали, и наслаждался тем, как его сын стал суперзвездой, устраивая VIP-мероприятия и вечеринки в ночных клубах.

Ти также столкнулся с бывшим игроком НФЛ Шенноном Шарпом во время игры в Лос-Анджелесе 20 января 2023 г., а во время домашней игры «Гриззлиз» 29 января он спорил с игроками «Пэйсерс». По словам источников в команде, присутствие Ти и череда инцидентов вызвали недовольство некоторых членов организации «Гриззлих».

Ти был главной движущей силой всего этого. Он никогда не попадал в НБА, но это был его шанс жить так, как будто он суперзвезда НБА. Это было проблемой с самого начала».

Джа Морант играет в баскетбол с детьми: