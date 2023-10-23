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«Всякое бывает». Дюрант рассказал, собирается ли он провести все 82 матча в чемпионате

«Всякое бывает». Дюрант рассказал, собирается ли он провести все 82 матча в чемпионате
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант ответил на вопрос журналиста о том, обсуждали ли они с тренерским штабом вопрос о сохранении его тела для поддержания здоровья в этом сезоне. Дюрант не стал отвечать, сказав, что он не настроен сидеть, чтобы уберечь себя от травм.

«Какое-то дерьмо должно случиться. Всякое бывает. Если вы пытаетесь уберечь меня от травм или от участия в матчах, я, честно говоря, не знаю, что это даст. Просто дайте мне играть», — сказал Дюрант.

Отметим, что в прошлом сезоне «Финикс» с Дюрантом и Букером в составе пробился в плей-офф Западной конференции. По ходу первого раунда команда обыграла «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 4-1, однако затем уступила будущему чемпиону НБА, «Денвер Наггетс», со счётом 2-4.

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