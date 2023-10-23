Чемпион НБА Богут предположил, на каком месте «Лейкерс» закончат регулярный чемпионат

Бывший игрок «Милуоки Бакс» и «Голден Стэйт Уорриорз», чемпион НБА 2015 года Эндрю Богут считает, что «Лос-Анджелес Лейкерс» закончат регулярный чемпионат на 10-м месте.

Отметим, что в прошлом сезоне «Лейкерс» в итоге дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» (0-4 в серии).

Богут был выбран на драфте НБА 2005 года под общим первым номером. В общей сложности он провёл в лиге 14 лет (выступал за «Милуоки Бакс», «Голден Стэйт Уорриорз», «Даллас Маверикс», «Кливленд Кавальерс», «Лос-Анджелес Лейкерс») и в среднем за игру набирал 9,6 очка и делал 8,7 подбора. Он входил в третью символическую сборную НБА в 2010 году, был лучшим в лиге по блокам в 2011-м и вошёл во вторую пятёрку лучших защитников в 2015 году.

Ранее лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признался, что его до сих пор мотивирует возможность стать чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Тренировка Леброна Джеймса в преддверии сезона НБА: