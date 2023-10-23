«Я всё ещё способен на величие». Томпсон рассказал о своём настрое к предстоящему сезону

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу предстоящего сезона НБА.

«Этим летом я был очень целеустремлён и очень много работал. Я знаю, что у меня нет ещё 10 лет, чтобы сделать это, поэтому я должен наслаждаться каждым днём. Чувствую себя великолепно, это лучшее физическое состояние за последние годы. Я рад показать всему миру, что я всё ещё способен на величие», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.

Напомним, ранее стало известно, что переговоры между Томпсоном и руководством «Голден Стэйт Уорриорз» пока что не находятся на продвинутой стадии.

Действующий контракт Томпсона с клубом из Сан-Франциско рассчитан до конца предстоящего сезона. Игрок на протяжении всей карьеры выступает за «Голден Стэйт».