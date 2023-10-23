Пашутин: наша игра в 4-й четверти с «Минском» — это то, к чему мы должны стремиться

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу в матче с «Минском» (78:73).

«У нас был сложный период, и я хотел бы поздравить ребят, сегодня они проявили характер. Отдельно стоит отметить поддержку зала, она была феноменальной. Спасибо большое!

Совсем недавно сыграли очень хороший матч с ЦСКА, промах в концовке того матча немного психологически задавил перед игрой с «Руной», и к тому матчу не успели восстановиться лидеры. Сегодня вся игра шла в физическом контакте, «Минск» навязал борьбу, контролировал ритм и не дал играть в быстрый баскетбол. Для нас самое главное то, что мы нашли ответ, держали концентрацию и проявляли характер все 40 минут матча. Начали не очень хорошо, но отлично защищались во второй и четвёртой четвертях.

Считаю, что наша игра в заключительной четверти – это то, к чему мы должны стремиться. Была самоотверженная борьба за каждый мяч, как итог – 56 подборов, и 27 из них — в нападении. Та защита и нацеленность на подбор, которая была в четвёртой четверти, показывает потенциал нашей команды», – приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги ВТБ.