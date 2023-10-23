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Джеймс: у меня больше нет какой-то особой мотивации против отдельных соперников

Джеймс: у меня больше нет какой-то особой мотивации против отдельных соперников
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Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал о том, что он не имеет особой мотивации, когда противостоит конкретным командам.

«У меня больше нет какой-то особой мотивации против отдельных соперников. Мне это просто не нужно.

Я не хочу сказать, что у меня нет мотивации играть, потому что у меня есть мотивация в принципе, мне нравится соревноваться с лучшими. Но мне не нужен какой-то отдельный игрок или команда для мотивации. Я сам себя мотивирую. Мне этого достаточно», — приводит слова Леброна ESPN.

В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону «Денвер Наггетс» со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

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