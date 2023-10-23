Никола Йокич рассказал, как он улучшает свою игру

Центровой, лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич рассказал о том, как он совершенствуется в плане своей игры.

«Дело в том, что я смотрю на разные стили баскетбола, и в том числе через старые записи матчей. Я стараюсь увидеть баскетбол с разных сторон, чтоб почерпнуть ещё больше информации об этой игре.

Если ты хочешь быть лучшим, то ты должен быть фанатом этой игры и постоянно совершенствоваться», — приводит слова Йокича журналист Адам Марес.

Отметим, что Йокич в составе «Денвера» является действующим чемпионом НБА. При этом сербский центровой получил награду самому ценному игроку финала. 28-летний Никола также является двукратным самым ценным игроком НБА. Его признавали таковым в 2021 и 2022 годах.

Напомним, сезон-2023/2024 начнётся 25 октября матчем чемпионов лиги, «Денвер Наггетс», с «Лос-Анджелес Лейкерс». Старт игры между командами намечен на 2:30 мск.

Майк Мэлоун показал Николе Йокичу, как тот должен защищаться: