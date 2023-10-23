«Придёт время, и я отвечу». Леброн Джеймс — о трэш-токе в его адрес

Лёгкий форвард, лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу трэш-тока в его адрес.

«Придёт время, и я отвечу», — приводит слова Джеймса Bleacher Report.

В минувшем сезоне Джеймс в составе «Лейкерс» дошёл до финала Западной конференции, где «озёрники» уступили будущему чемпиону, «Денвер Наггетс», со счётом 0-4. Леброн в среднем набирал 24,8 очка, совершал 9,9 подбора и отдавал 6,5 результативной передачи за игру в плей-офф.

Ранее Леброн заявлял, что хочет дождаться прихода в лигу его сына Бронни перед тем, как завершить карьеру, но из-за перенесённой остановки сердца перспективы старшего сына Джеймса стали более туманными. Изначально он должен был заявиться на драфт 2024 года. Леброн хотел поиграть с ним в одной команде.

Другой сын Леброна, Брайс, также подаёт надежды. В данный момент он выступает в классе школьников и сможет попасть на драфт не раньше 2026 года.

Сын Леброна Джеймса поучаствовал в игре с множеством слэм-данков: