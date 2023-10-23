Дрэймонд Грин рассказал, как «Голден Стэйт» строит игру в обороне

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу защиты команды.

«Я думаю, что временами наша защита великолепна. Временами наша защита не на высоте. Дело в том, что есть опреденные связки на площадке, которые хорошо взаимодействуют и понимают друг друга. Очевидно, что я могу помочь в этом вопросе, и с общением, и с тем, чтобы всем было комфортно. Но это то, в чем мы все должны быть лучше.

Мы знаем, что нам нужно сократить количество фолов. Мы должны стать лучше в этом аспекте. Так что я не слишком беспокоюсь об этих вещах.

На самом деле, это мы со Стефом лидируем по количеству перехватов. И поэтому я чувствую, что если мы сможем сосредоточиться на этой области, то это даст нужный эффект команде. Мы сможем улучшить ситуацию с перехватами, и это очень поможет нашей защите.

Но главное для нас — это общение. У нас обновлённый состав, мы все еще привыкаем друг к другу, узнаем сильные стороны друг друга. И то, что помогает в этом, то, что помогает ускорить этот процесс, — это общение», — приводит слова Грина DubNation.

Крис Пол и Дрэймонд Грин провели совместную тренировку: