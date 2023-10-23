Лукич — о поражении от «Енисея»: ещё до матча сказал, что нас ожидает. Главное, дали бой

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич прокомментировал поражение своих подопечных в гостевом матче Единой лиги ВТБ с красноярским «Енисеем» (83:88).

«Благодарю своих ребят за огромную самоотдачу. Я ещё перед игрой сказал, что нас ожидает. Главное, ребята дали бой. К сожалению, мы проиграли», — приводит слова Лукича официальный сайт нижегородского клуба.

Напомним, это поражение стало для команды Зорана Лукича вторым подряд после трёх выигранных матчей на старте турнира. Красноярский клуб же напротив стартовал с двух поражений, но затем одержал четыре победы кряду. «Енисей» занимает пятое место в таблице текущего сезона Единой лиги ВТБ, «Пари Нижний Новгород» располагается на шестой строчке.